Bakan Akar: Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, "Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hem fikir olduğumuzu bir kez daha karşılıklı görüşmelerle teyit ettik" dedi.

"Ülkelerimiz arasındaki savunma güvenlik konularının yanı sıra savunma sanayii, askeri eğitim işbirliği ile dünya ve bölgemizdeki son gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk" diyen Akar şöyle konuştu:

"Ukrayna’nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de desteklediğimizi açıkça dile getirmeye devam ediyoruz. Şu anki durumu da yakinen takip ediyoruz. Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde daha fazla can kaybı olmaması, sivil kayıpların önlenmesi, insani durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu da görüşmelerimizde ortaya koyduk. Bölgede huzur ve güvenin bir an önce tesisi ve buna bağlı olarak istikrarın sağlanabilmesi için ateşkesin şart olduğunu dile getiriyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla önümüzdeki dönemlerde diplomasi yolunun açılacağını ve diplomatik çalışmaların yapılabileceğini gündeme getirdik."