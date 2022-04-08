Bakan Akar: Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, "Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hem fikir olduğumuzu bir kez daha karşılıklı görüşmelerle teyit ettik" dedi.
"Ülkelerimiz arasındaki savunma güvenlik konularının yanı sıra savunma sanayii, askeri eğitim işbirliği ile dünya ve bölgemizdeki son gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk" diyen Akar şöyle konuştu: