Bakan Akar: Karadeniz'deki mayınların menşei ile ilgili elimizde kesin bilgi yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Serbest bir şekilde dolaşan mayınlarla ilgili olarak ellerinde kesinleşen bir bilgi olmadığını ve incelemelerin devam ettiğini söyleyen Akar, "Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Akar, "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.