Bakan Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları ile kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katıldığı video konferans toplantısında faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, "Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu" söyledi.

Akar sözlerine şöyle devam etti:

“Müttefiklerimiz, diğer bazı devletler çeşitli gerekçelerle terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini sürdürüyorlar. Suriyeli aşiretler bir araya gelerek, gücü ancak zavallı ve korumasız kadınlara yeten PKK/YPG’li teröristlere tepki gösterdiler ve bölgeyi terk etmelerini istediler. Bu lanet terör örgütüne destek verenleri, yardım edenleri açık ve net olarak ısrarla uyardık. Bunların hepsinin ve daha fazlasının olabileceğini hep söyledik. Bu alçaklarla, teröristlerle iş birliği yapılır mı? Bir teröristle başka bir teröristin üzerine gidilir mi? Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyor, müttefiklerimize yanlışlarını söylüyoruz. Bu tavırlarından pişman olacaklarını değerlendiriyoruz.”

'Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı'

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından saldırıya karşı eylemler düzenlenmiş ve eylemlerde kitle ile güvenlik güçleri arasında gerilim yaşanmıştı.

Yaşanan olaylara ilişkin konuşan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Bunun bir benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir."

'Kimse Türkiye'den müsamaha beklemesin'

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik kara harekatı gündemine ilişkin ise "Sahadaki ve masadaki çalışmalar var. Bunlar aralıksız sürüyor" ifadesini kullandı.

Akar, "Biz egemenlik ve bağımsızlığımızdan ödün vermeden, hak ve hukukumuzu çiğnetmeden bu çerçevedeki çalışmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Hava sahası gibi konuların siyah-beyaz, evet-hayır gibi çok net ve kesin cevapları olmuyor. Biz sınırlarımızı korumak, halkımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yapmamız gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Bu konuda kimse Türkiye'den müsamaha beklemesin" dedi. (AA)