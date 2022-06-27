Bakan Akar: Finlandiya ve İsveç somut adımlar göstermeden evet demeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini söyledi. Akar, "Ülkemizi karada, denizde, havada savunmak, milletimizin güvenliğini sağlamak. Bununla birlikte haklı davalarında dost ve kardeş ülkelerin yanında bulunmak, onlara destek vermek. Bunun yanı sıra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak. Bunlar için çalışıyoruz" dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin en önemli konulardan birinin "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilip edilmemesi" olduğunu dile getirdi.

Akar, “Biz Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden ‘evet’ dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür” diye konuştu.