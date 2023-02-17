Bakan Akar: Erken terhis söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesine yardım ulaştırmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, "10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silah altına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini, 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" dedi.

"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik, özellikle sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığını belirten Akar, "Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız, eksiksiz devam ediyor" diye konuştu.

Akar "Bugün her şeyden önce birlik, dayanışma içinde olma günü. Hepimiz bu yarayı sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geleceğe umutla yürüyeceğiz, karamsar ve kötümser olmayacağız. Çaresizlik, karamsarlık yaymaya gayret edenlere karşı devlet ve millet olarak inatla birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sürdürecek ve çok kısa sürede yaraları saracak ve sorunları aşacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.