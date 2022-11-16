Bakan açıkladı: Geçtiğimiz yıl 685 bin ton plastik atık ithal edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, ithal edilen plastik atıklarla ilgili sayısal verilerin ve plastik atık ithal edilme gerekçesinin açıklanmasını istedi.

2021 yılı itibariyle kaynağı, içeriği ve kalitesi belirsizlikler içeren karışık türde plastiklerin ithalatının yasaklandığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, atık plastik haricinde geri dönüşüm yapılmak üzere atık kâğıt, atık cam, tekstil atıkları vb. gibi atık çeşitlerinin de ithal edildiğine dikkat çekti.

Bakan Kurum, 2020 yılında 775 bin ton olan plastik atık ithalat rakamının, 2021 yılında 685 bin tona gerilediğini söyledi.