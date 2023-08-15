Bakan açıkladı: Bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugünkü hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirten Özhaseki, şöyle dedi:

"Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü."