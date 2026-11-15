  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Bahreyn'de yeniden 'tehlike' alarmı: Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, olası saldırı nedeniyle ülkede yaşayanlara ikinci kez güvenlik uyarısı yaptı. İran Devrim Muhafızları, ülkedeki ABD'ye ait bir radar tesisinin altı İHA'yla hedef alındığını duyurdu.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Dış Haberler

Yayın Tarihi: 15.11.2026 , 09:54

Bahreyn'de pazar günü "olası güvenlik tehdidi" nedeniyle sirenler çaldı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan iki ayrı uyarıda halktan sakin kalması istendi. Tehdidin niteliğine ve olası hedeflere ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Uyarılar, İran Devrim Muhafızları'nın Bahreyn'deki ABD askeri varlığına yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından geldi.

İran'dan ABD üssüne İHA saldırısı açıklaması

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki El-Rifaa helikopter üssünde bulunan ABD hava savunma radar sisteminin altı insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, saldırıyı ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerine karşılık yürütülen operasyonun ikinci aşaması olarak nitelendirdi. Saldırıda meydana gelen hasara veya olası can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ve Bahreyn makamları ise İran'ın son saldırı iddiasını henüz doğrulamadı.

İki gün önce de radar saldırısı iddiası gündeme gelmişti

İran Devrim Muhafızları, 13 Kasım'da da Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radar sistemini imha ettiklerini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'a ait iki saldırı İHA'sının Bahreyn'e yöneldiğini ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuş, herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadığını bildirmişti.

Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun karargahına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle ülke, ABD ile İran arasında şubat ayından bu yana devam eden savaşın Körfez bölgesindeki başlıca askeri merkezlerinden biri konumunda.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

İran ABD'nin erken uyarı radarını imha ettiğini duyurdu

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.