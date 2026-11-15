Bahreyn'de yeniden 'tehlike' alarmı: Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı

Bahreyn'de pazar günü "olası güvenlik tehdidi" nedeniyle sirenler çaldı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan iki ayrı uyarıda halktan sakin kalması istendi. Tehdidin niteliğine ve olası hedeflere ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Uyarılar, İran Devrim Muhafızları'nın Bahreyn'deki ABD askeri varlığına yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından geldi.

İran'dan ABD üssüne İHA saldırısı açıklaması

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki El-Rifaa helikopter üssünde bulunan ABD hava savunma radar sisteminin altı insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, saldırıyı ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerine karşılık yürütülen operasyonun ikinci aşaması olarak nitelendirdi. Saldırıda meydana gelen hasara veya olası can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ve Bahreyn makamları ise İran'ın son saldırı iddiasını henüz doğrulamadı.

İki gün önce de radar saldırısı iddiası gündeme gelmişti

İran Devrim Muhafızları, 13 Kasım'da da Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radar sistemini imha ettiklerini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'a ait iki saldırı İHA'sının Bahreyn'e yöneldiğini ve hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuş, herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadığını bildirmişti.

Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filosu'nun karargahına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle ülke, ABD ile İran arasında şubat ayından bu yana devam eden savaşın Körfez bölgesindeki başlıca askeri merkezlerinden biri konumunda.

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