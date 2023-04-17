Bahçeli'nin 'hesapları' bildiğiniz gibi: Vekil sayısının rakamlarını topladı, 'Bugün 17 Mayıs' dedi

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı ilginç "matematik hesaplamalarıyla" gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu tarafından düzenlenen iftar programında ilginç 'hesaplamalarına' bir yenisini daha ekledi.

İstanbul milletvekili sayısı olan 98'i oluşturan rakamları toplayarak 17 sayısına ulaşan Bahçeli, "Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" dedi.

Avrupa Türk Konfederasyonu'na bağlı federasyon başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında konuşan Bahçeli'ye göre Türkiye 14 Mayıs'taki seçimleri ardında bıraktı ve bugün 17 Mayıs'ı yaşıyor:

"Ben biraz da hesap adamıyım. Üç bölge var İstanbul'da, toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?"