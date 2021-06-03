Bahçeli'nin 'gizli FETÖ'cü' dediği isim, Erdoğan'ın 50 yıllık hocası çıktı

Karar gazetesinin yazarı Yıldıray Oğur, Ayasofya'da Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'ın Erdoğan'ın 50 yıllık hocası olduğunu açıkladı.

Bahçeli'nin Demirkan için söylediği "Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir" sözlerine Erdoğan'ın "epey kızmış" olabileceğini dile getiren Oğur, yazısında Demirkan'a ilişkin şu bilgileri verdi:

Reîsü’l-kurrâ tüm ülkedeki hafızlık eğitiminin ve hafızların başı sayılıyor. Yani hafızların üstadı da denebilir.

Peki kim şu anda Reîsü’l-kurrâ?

1999’da Beyazıt Camii Başimamı Hendekli Abdurrahman Gürses Efendi vefat edince onun yerine bu makama Eyüp Camii emekli imamlarından Ahmet Arslanlar oturdu.

Kayıtlarda 1911 doğumlu görünen Arslanlar, 110 yaşında.

Yani artık yaşı nedeniyle icazet törenleriyle katılamıyor.

Peki onun yerine kim katılıyor?

Reîsü’l-kurrâ vekili Mustafa Demirkan. Bir sonraki reîsü’l-kurrâ da o olacak.

En son geçen Cuma günü, Ayasofya Camisi’ndeki icazet merasimini yönetti ve sonunda da yine yönergede de yazdığı gibi merasim duasını etti.

O günden beri de gündemden düşmüyor.

Demirkan, 1955 Rize Güneysu doğumlu. Yani Cumhurbaşkanı’nın tam olarak hemşehrisi.

Yine Cumhurbaşkanı gibi İstanbul’da büyümüş. Küçük yaşlarda İstanbul’a gelmiş, Fatih İmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuş,

1973’den itibaren Çengelköy ve Üsküdar’daki camilerde imamlık yapmış. Bu sırada Mekke’ye gidip Ümmül Kura Üniversitesi’nde Kabe imamlarının hocası Şeyh Kubeysi’nin öğrencisi olmuş.

(2017’de şeyh hastalanınca Cumhurbaşkanı onu tedavi için İstanbul’a getirmiş, burada vefat etmişti.)

1986’dan bu yana ise Çengelköy Yıldırım Beyazıt Camii’nin imamı. Camii artık onun camisi olarak biliniyor.

Demirkan, aynı zamanda bir önceki Reîsü’l-kurrâ Abdurrahman Gürses’in de talebesi.

Demirkan’ın Kuran talebelerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Yani hem hemşehrisi hem de hocası.

Cumhurbaşkanı’nın onun bilgisine, fetva ve görüşlerine çok değer verdiği biliniyor. Ankara’da Demirkan hocanın referansının gücü herkesin malumu.

Mustafa Demirkan, aynı zamanda yine Cumhurbaşkanı’nın çok kıymet verdiği hocalardan Şubat ayında vefat eden Emin Saraç’ın da dünürü.

Yani Demirkan, YÖK başkanı Yekta Saraç’ın da kayınpederi. Zaten Saraç’ın cenaze namazını da Demirkan kıldırmıştı.

Yani o gün Ayasofya Camisi’nde resmi görevi nedeniyle, muhtemelen Cumhurbaşkanı’nın da özel davetiyle icazet törenini Reîsü’l-kurrâ vekili olarak yönetmek üzere bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı da o gün Ayasofya’dalardı.

Çünkü Cumhurbaşkanı’nın torunu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu da hafızlık icazeti alan 107 hafız arasındaydı.

Hatta o gün icazet merasimi nedeniyle Ayasofya’ya Cuma namazı için dışarından cemaat alınmadı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener parti gruplarında Demirkan’ı ve ona sessiz kaldığını söyledikleri Erdoğan’ı sert biçimde eleştirdiler.

Ama en dikkat çekici tepki MHP Lideri Bahçeli’den geldi.

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Herhalde bu konuşmayı duyunca Cumhurbaşkanı epey kızmıştır.

Özellikle de değer verdiği, 50 senedir İstanbul camilerinde imamlık yapan hocasının bile “gizli FETÖ’cülükle” suçlandığını öğrenince.

Muhtemelen Bahçeli, Demirkan hocanın Cumhurbaşkanı için ne anlam ifade ettiğini tam bilmiyor. Bilseydi herhalde böyle konuşmazdı.