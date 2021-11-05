Bahçeli'nin 'erken seçim isteyeceği' iddiasına MHP'den ilk yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin 2002’de olduğu gibi "Ben yapmadım, onlar yaptı" şeklinde bir savunma yaparak AKP'yi suçlayıp erken seçim isteyeceğini savundu.

Davutoğlu'nun bu yöndeki açıklamalarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi. Yalçın, "Neymiş? MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakından çekilip erken seçime kapı aralayacakmış. Vah Serok Ahmet vah! MHP aleyhinde algı oluşturayım derken deşelediğin geçmişten senin boş kursağını dolduracak tek siyasi hububat çıkmaz" dedi.

Davutoğlu'na, "ABD’deki Cadılar Bayramı’na katılsaydı bari" diye seslenen Yalçın, şöyle devam etti:

"Öğrendik ki Serok Ahmet nam Ahmet Davutoğlu, aç tavuğun kendini buğday ambarında sanması misali, 57. hükümet döneminde yaşanan hadiseler arasında gıdaklaya gıdaklaya yem arayıp durmakta.

57. hükümet döneminde olup bitenleri bugüne tatbik etmeye çalışarak MHP’yi karalamaya yeltenen Ahmet Davutoğlu, son Twitter paylaşımlarından birinde de “Müflis tüccar eski defterleri karıştırır. ” diyerek aslında kendini ele vermiş.

Neymiş? MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakından çekilip erken seçime kapı aralayacakmış. Vah Serok Ahmet vah! MHP aleyhinde algı oluşturayım derken deşelediğin geçmişten senin boş kursağını dolduracak tek siyasi hububat çıkmaz.

Bir zamanların afili bilim adamı(!) Davutoğlu’nun, Ak Partideki sükût ve azlinden sonra ilmî verilere dayalı gelecek öngörüleriyle gerçekçi tahminleri bırakıp kehanetlerden medet ummaya başlaması ne acı!

Öyle görülüyor ki çok başlı zillet ittifakının muhtaç olduğu müneccimbaşılığı misyonunu, geleceği olmayan yaprak partisinin başkanı Davutoğlu üstlenmiş. ABD’deki Cadılar Bayramı’na katılsaydı bari."