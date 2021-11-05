Bahçeli'nin 'erken seçim isteyeceği' iddiasına MHP'den ilk yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin 2002’de olduğu gibi "Ben yapmadım, onlar yaptı" şeklinde bir savunma yaparak AKP'yi suçlayıp erken seçim isteyeceğini savundu.
Davutoğlu'nun bu yöndeki açıklamalarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi. Yalçın, "Neymiş? MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakından çekilip erken seçime kapı aralayacakmış. Vah Serok Ahmet vah! MHP aleyhinde algı oluşturayım derken deşelediğin geçmişten senin boş kursağını dolduracak tek siyasi hububat çıkmaz" dedi.
Davutoğlu'na, "ABD’deki Cadılar Bayramı’na katılsaydı bari" diye seslenen Yalçın, şöyle devam etti: