Bahçeli'nin danışmanından 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' diyen Fenerbahçe taraftarına hakaret

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, sarı lacivertli taraftarlar "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları atmıştı.

MHP'nin yayın organı TÜRKGÜN gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise söz konusu sloganı atan Fenerbahçe taraftarlarına "embesiller" diye hakaret etti.

Çiçek'in paylaşımı şu şekilde:

"'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' sloganı atan embesiller, niçin 'Mecliste PKK istemiyoruz' demiyor? Hadi HÜDA PAR'ı Hizbullah görüyorsanız 4 vekili var, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 62 vekili var. Kansızlığınız Kandil'in tavrına mı bağlı? Kahrolsun PKK, Kahrolsun Hizbullah!"