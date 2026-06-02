Bahçeli’nin danışmanı Çiçek İmamoğlu’nu hedef aldı: ‘Virüs’ benzetmesi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Çiçek, İmamoğlu’nun MHP’ye yönelik sözlerine yanıt verdiği yazısında, İmamoğlu için “virüs” ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun sözleri MHP’de tepki çekti

T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP kurultayına ilişkin açıklamaları sorulmuştu. İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin yol haritasını yalnızca partililerimiz belirler” diyerek, “iktidar odaklarının” ve “iktidarın kayyımlığını yapanların” CHP üzerine söylediklerinin bir kıymeti olmadığını söylemişti.

İmamoğlu, açıklamasında Türkiye’de hukukun “yerle bir edildiğini” savunmuş, “Yüreği yeten devletin hukukuna sahip çıkar” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu ayrıca, “Ortaya karışık, ne olduğu belli olmayan ve hiçbir işe yaramayan sözlerin Türkiye’de demokrasiyi bitirme aşamasına gelmiş bir iktidar ortamında hiçbir anlamı yoktur” demişti.

'CHP’yi kendi hırsları uğruna tarumar etti'

İmamoğlu’nun sözlerine Türkgün’deki köşesinden yanıt veren Yıldıray Çiçek sert ifadeler kullandı. Çiçek, İmamoğlu’nun yanıtını “ukalalık” olarak nitelendirerek, CHP’nin içinde bulunduğu süreci İmamoğlu’na bağladı.

Çiçek yazısında, “CHP’yi kendi hevesleri ve hırsları uğruna tarumar eden, Türkiye’nin en köklü partisinin kurultayına şaibe bulaştıran, belediyelerine yolsuzluk ve rüşveti musallat eden adamın pişkinliği ve yüzsüzlüğü işte tam da budur” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’nu “kırk kapı dolaşıp CHP’ye gelmiş biri” sözleriyle hedef alan Çiçek, MHP’nin “toplumsal istikrara katkı vermek istediğini” savundu ve İmamoğlu’nun bu tutuma karşı “hadsizlik yaptığını” ileri sürdü.