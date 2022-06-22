Bahçeli'nin Cem Yılmaz'ı hedef gösteren açıklamalarına Müfit Can Saçıntı tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında isim vermeden komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz. Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz" demişti.

'Komedyenlerin parti liderlerini eleştirdiği günlerden, parti liderlerinin komedyenleri eleştirdiği günlere...'

Bahçeli'nin bu açıklamasına tepki gösteren yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, "Vay be! Komediye bak sen; Komedyenlerin parti liderlerini eleştirdiği günlerden, Parti liderlerinin komedyenleri eleştirdiği günlere geldik, iyi mi! Nohut oda, bakla sofa, müstakil Bahçeli demokrasi!" dedi.

'Burası kimsenin arsası değil, benim vatanım'

Bahçeli'yi eleştirdiği açıklamasına gelen hakaret ve yorumlara karşılık veren Saçıntı, "Burası kimsenin arsası değil, Benim vatanım! Aksini söyleyenin anladığı dilden, konuşur; Alnını karışlarım! Kibarız, nezaket ehliyiz diye, küfür bilmez, yumruk sallamaz mı sandınız! Anonim hesapların ardına saklanan sahte kahramanlar! Burası kimsenin arsası değil, benim vatanım" dedi.