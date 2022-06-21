MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı
Bahçeli, 'Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden cumhurbaşkanı seçilecek' dedi.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: