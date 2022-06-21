Bahçeli'den Millet İttifakı'na: Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı

Bahçeli, 'Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden cumhurbaşkanı seçilecek' dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz insanüstü bir gayretle çalışıyoruz, geceyi gündüze katıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Oynanan oyunların iç yüzünü milletimizin her güzel insanına aktarıp aydınlatma görevini yerine getireceğiz. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı.

Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.

Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır.

'Kasım'da seçim olabilir' diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır."

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