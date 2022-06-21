'Şakkadanak adam': 1 yıl içinde Türk Lirası gerçek değerine kavuşacak

Yıllar önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında yaptığı dolar açıklamaları hâlâ konuşulan ekonomi yazarı Necmettin Batırel, "2023'te Türkiye yeniden doğacak" dedi.

Batırel Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde bugün "1 yıl içinde Türk Lirası gerçek değerine kavuşacak, enflasyonun esamesi okunmayacak" diye yazdı.

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz keşifleriyle çağ atlayacağını savunan Batırel, "Türkiye bu cendereden nasıl çıkacak? Biz hep kazançlarımızı Rusya’ya İran’a mı vereceğiz? Hayır! Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yarın Ankara'ya gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile en az 10 milyar dolarlık SWAP anlaşması imzalanacak" ifadesini kullandı.