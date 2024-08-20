Bahçeli'nin 17-25 Aralık saati, Emniyet'teki MHP'siz atamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmenin ardından paylaşılan fotoğraflarda, Bahçeli'nin gazeteci Can Dündar'a “Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” diyerek gösterdiği 17-25 Aralık saati yıllar sonra Koç ziyaretinde kareye girdi.

2015 yılında Ankara’da Bahçeli’yi ziyaret eden dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin odasında 17.25’te sabitlenen saatin hikâyesini aktarmıştı.

Saati, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin soruşturmalara atfen 17.25’te durduran Bahçeli, “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” demişti.

Dün gerçekleşen Koç-Bahçeli görüşmesinde 17-25 Aralık'a sabitlenmiş saat temmuz ayında tekrar göründü. 1 Temmuz'da Sinan Ateş cinayeti davasının duruşması başlamıştı.

Fotoğraflar, "Bahçeli'nin iktidara 17-25 Aralık kartını göstermesi" olarak yorumlandı.

Ne olmuştu?

Söz konusu 17-25 Aralık süreci, 2013-2014 yıllarında yürütülen ve 4 kabine üyesinin yolsuzluk suçlamaları üzerine istifasıyla sonuçlanan operasyonlar süreciydi. Söz konusu soruşturmalar AKP tarafından ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirilmişti.

Şardan: Emniyet'te MHP'siz atamalarla değişen dengeler

Bahçeli'nin '17-25 Saati'nin yıllar sonra yeniden makam odasına yerleştirilmesi gündem olurken, gazeteci Tolga Şardan'ın bugünkü yazısında paylaştığı bilgiler dikkat çekti.

Şardan, son Emniyet Kararnamesi'yle göreve getirilen isimler arasında MHP etkisinin bulunmadığına işaret etti. Bu durumun, Bahçeli'nin, AKP'li üst düzey siyasetçilere 'rüşvet ve yolsuzluk' gerekçesiyle 17-25 Aralık 2013'te düzenlenen operasyonları hatırlatan takvimi yıllar sonra yeniden odasına yerleştirmesiyle ilgisi olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Tolga Şardan'ın 'Jandarma'yı sarsan aşk skandalı ve Emniyet'te MHP'siz atamalarla değişen dengeler' başlıklı T24'teki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İçişleri Bakanlığı'nın çatısı altındaki üç kolluk gücünün kararnameleri hafta sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarındaki yönetici kadroları yeniden belirleyen kararnamelerde özellikle Emniyet ve Jandarma'daki atamalar fazlasıyla dikkat çekici.

Önce Jandarma'dan başlamak gerekirse; kamuoyuna yansıdığı üzere, yakın dönemde mesleki yaklaşımları nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki mevcut Genel Komutan Arif Çetin, emekli edilmekten kurtulamadı. Uzun süre birlikte çalıştığı Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi, kriminal isimlerle birlikte yer aldığı fotoğraflarının kamuoyuna yansımasından hiçbir rahatsız duymadığı görülen Çetin, kendi teşkilatı içinde kapalı kapılar arkasında eleştirilen isim oldu. Bundan sonra söz konusu kariyeriyle akıllarda yer edecek kendisi.

Kararnamenin çıktığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı jandarma mezuniyet törenindeki sözleri nedeniyle tepki toplayan Çetin'in yerine, aynı zamanda yardımcısı olan Orgeneral Ali Çardakçı, Jandarma Genel Komutanı koltuğuna oturdu.

Emniyet kararnamesi

Aynı kararnameler çerçevesinde il emniyet müdürlüklerinde de bir dizi değişiklik yapıldı.

Emniyet kararnamesiyle göreve getirilen isimler arasında özellikle MHP'nin referansı bulunan polis müdürü olmadığını söylemek yanlış olmaz. Aksine söz konusu kararnamenin genelinde kendilerini "Reyhani" ismiyle tanımlayan Erzincan Grubu'nun, Menzilciler'in ve Okuyucular'ın etkinliği görülüyor.

MHP'ye yakın isimlerin olmamasının hem bürokratik hem de siyasi anlamı var elbette.

Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Ankara Emniyeti'nde patlak veren gizli tanık ve darbe girişimi skandalı sırasında kendisine "dolaylı operasyon" yapmaya çalıştıklarını belirlediği polis müdürlerini görevden al(a)maması kararnamenin dikkat çeken diğer yönü.

Bahçeli’nin ‘hayır duası’na alan müdür Kazakistan’a

Emniyet kararnamesinde merkeze alınan il emniyet müdürlerinden Ahmet Selçuk Okumuş, bu kez Kazakistan'a görevlendirildi. Bilindiği üzere; Okumuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "hayır duası" aldığını kişisel sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Listeye bakıldığında Önceki İçişleri Bakanı Soylu'nun ekibinde yer alan Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in, Macaristan'a görevlendirilmesi dikkati çekti.”