Bahçelievler'deki kazanın ardından İETT otobüs şoförü tutuklandı

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Polise verdiği ifadesinde Baldan, mesaisinin 05.50'de başladığını ve 21.30'da biteceğini belirtti. Aracın kendisine ait olmadığını, şoför olarak çalıştığını bildiren Baldan, "Olay öncesinde gözlerim karardı olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, otobüsün çarptığı minibüs şoförünün de "mala zarar verme" suçundan şoför Baldan'dan şikayetçi oldu.

Savcılık, Baldan'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması için hakimliğe sevk etti.

Hakimliğe sevk edilen şoför, taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklandı.