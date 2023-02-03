Bahçelievler'deki İETT kazası: Şoför 'frenler bozuktu' dedi, yolcular şoförün uyukladığını söyledi

İstanbul'da Bahçelievler D-100 üzerinde bir İETT otobüsü durağa girmişti.

Durakta bekleyen yolculardan 1 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Kazadan sonra İETT otobüsü şoförü Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.

Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi.

Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.