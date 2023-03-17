İstanbul Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL - İstanbul
Bahçelievler'de kontrolsüz çöken bina yan apartmanın üzerine devrildi
Bahçelievler'de yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi, bina yan binanın üstüne yattı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Haber Merkezi
İstanbul Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.