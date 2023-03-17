Bahçelievler'de kontrolsüz çöken bina yan apartmanın üzerine devrildi

Bahçelievler'de yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi, bina yan binanın üstüne yattı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.