Bahçelievler'de kömürlüğü çöken bina 30 gün içinde yıkılacak

Bahçelievler Belediyesi, dün akşam saatlerinde kömürlüğünün çökmesi nedeniyle tahliye edilen 7 katlı binanın 30 gün içerisinde yıkılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'ta 1978'de bodrum, zemin ve asma kat artı 5 normal kat olarak inşa edilen binaya 1986'da imar affı kapsamında ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi tanzim edildiği belirtildi.

Açıklamada, binanın onaylı rölöve projesinde bodrum katta 11 kömürlük ve iş yeri, zemin katta 3 dükkan ve daire, asma katta büro ve daire, normal katlarda ise 2'şer daire olmak üzere 5 dükkan ve 12 daire bulunduğu aktarıldı.

Binanın kaldırımındaki ön kısmına daha sonradan ilave edilen kömürlük alanının bina ile hiçbir kolon kiriş bağlantısı olmaması ve üzerinde oluşan yükü taşımayacak duruma gelmesi nedeniyle çökme oluştuğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oluşan çökme sonucunda yapının bodrum katında yapılan incelemede, taşıyıcı elemanlarında korozyon mevcut olduğu, kolon kirişlerde derin çatlaklar bulunduğu tespit edilerek binanın nüfustan tahliyesine karar verilmiş olup Zabıta Müdürlüğü ekiplerince nüfus tahliyesi kontrol edilerek bina mühürlenmiştir. Bina sakinleri kontrollü olarak içeride en az nüfus bulunacak şekilde eşyalarının tahliyesini gerçekleştireceklerdir. En kısa sürede karot alınması sağlanacak olup kentsel dönüşüm aşamasında verilen 60 ve 15 günlük itiraz süreleri hızlandırılarak en geç 30 gün içerisinde binanın yıkılması hedeflenmektedir." (AA)