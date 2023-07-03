Bahçelievler'de kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde silahla öldürüldü

İstanbul Bahçelievler'de Cumartesi günü bir kadın cinayeti işlendi.

2 çocuk annesi Güler Gökgöz "sevgilisi" olduğu iddia edilen T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan T.E. polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.

DHA'nın haberine göre cinayet Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1 Temmuz Cumartesi Günü 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 10.30'da işlendi.

Güler Gökgöz Kurban Bayramı’nın 4. gününde evinde otururken, T.E.’nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün T.E.’yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.