Bahçelievler'de binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede meydana gelen patlamanın nedeninin, doğal gaz sıkışması olduğu değerlendiriliyor.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada "Bahçelievler'de bir binada doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı." denildi.