Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi’nin acil bölümüne saat 02.30 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeyse yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Saldırıya uğrayan bir kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğeriyse olay yerinden kaçtı.

Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.