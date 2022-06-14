Bahçeli'den Salihe Aydeniz'e: Meclis'te görev yapması mahşeri vicdanda darbedir

Bahçeli, HDP'li milletvekili Salihe Aydeniz'e 'Meclis'te görev yapması zuldür, mahşeri vicdanda darbedir' dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kar ve yağmur yağdıktan sonra yapılacak her mücadele boşuna bir emektir. Riskleri öngörememiş belediye yönetimlerinin tek sığınağı temelsiz bahaneleridir. Altyapı eksiklikleri, siyasi ilkellikler, afetler karşısında organizasyon yetersizlikleri bugünkü tablonun yegane sebepleridir. Hükümet, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin boşluğunu doldurmuş, müdahale etmiştir. Belediye yönetimi laf üretme yeri değildir. Millete layıkıyla hizmet etme mercidir. Bu tutumu gösterenleri aziz milletimiz baş tacı yapacaktır. Tam tersini yapanlarını da rezil etmesini bilecektir.

Türkiye göstereceği yüksek iradeyle bölünmeyeceğini, bedeli ne olursa olsun dosta da düşmana da göstermiş, alayına birden göstermeye devam edecektir. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin kaygılarını meşru gördüğünü teyit ediyorsa bunu ABD ve bazı Avrupa ülkelerine anlatıp kabullendirmek zorundadır. Bizim endişelerimizin hududu sırf Finlandiya ve İsveç'le görülemeyecektir. ABD'nin bölücü terör örgütüyle bulunması izahı zor olacak ikiyüzlülüktür, asıl endişe kaynağımız da işte bu sinsiliktir. Yoksulluk bir gün giderilir, yağmacıdan bir gün hesap sorulur. Ancak vatan elden giderse bunun bir çaresi yoktur.

'HDP'nin kapatılması AYM'nin adalete, tarihe, millete görevidir'

İstanbul Kadıköy'de aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun İmralı canisini serbest bırakılması için yürüyüşe geçip, sokaklarımızı kirletmesi alçaklıktır. Üstelik PKK kontenjanından Meclis'e giren bir kadın milletvekili görevini icra eden polisimize adice yumruk sallamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Mensubu olmayanların TBMM'de görev yapması zuldür, mahşeri vicdanda darbedir. HDP'nin kapatılması, AYM'nin adalete, tarihe, millete, şehitlere, ihmali mümkün olmayan bir görevidir. Türk Milleti bu kenelere daha fazla sabır ve tahammül gösteremez. Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hâlâ çıtın çıkmıyor, bir şey diyemiyorsun. Bu sessizliğini neye yoralım? Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın?

'Kılıçdaroğlu'nun mezhebi bizim siyasi tartışmamızın dışında'

Zillet ittifakının üyesi Serok Ahmet'in Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK ve FETÖ'cülerin katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet Türkiye'nin başına sarılmış bela, siyasi kundakçıdır.

Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, etnik kökeni bizim siyasi eleştirimizin dışındadır. Mutlaka saygı gösterilmelidir. Türk milletinin hiçbir ferdi ayrılamaz, tasnif edilemez. CHP Genel Başkanı'nın Alevilik inancına sahip olması onun için kayıp, handikap değildir. Alevi İslam inancına sahip olan kardeşlerimiz bizim can beraberimizdir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves edenler fitnenin çıbanbaşıdır.

'Türkiye bir karar aşamasına gelmiştir'

Hiç kimse sabrımızı sınamasın, aksi halde İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler Ege sularının ne kadar derin, serin olduğunu ağır bedeller ödeyerek göreceklerdir. Türkiye'nin deniz yetki alanları kanunu bir an evvel kabul edecek muhataplara tebliğ etmeliyiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki koordinatlarını kesinleştirerek kesin bir dille duyurmalıyız. Bu yeni statükoyu BM nezdinde tescil ettirmeliyiz. Egemenlik hakları Türkiye'de olan süresiz Navtex ilanı yapmalıyız. Bizler her zorluğu aşacak şuur, ahlak sahibiyiz. Türkiye bir karar aşamasına gelmiştir. Verilecek toprağımız yoktur, terk edilecek ilimiz yoktur, çizilecek sınırımız yoktur."

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