MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Bahçeli'den Salihe Aydeniz'e: Meclis'te görev yapması mahşeri vicdanda darbedir
Bahçeli, HDP'li milletvekili Salihe Aydeniz'e 'Meclis'te görev yapması zuldür, mahşeri vicdanda darbedir' dedi.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: