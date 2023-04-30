Bahçeli'den muhalefete: Münafık muhterisler, nereye geliyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'teki seçim mitinginde konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Geliyor gelmekte olan masalını anlatan, sana söz aldatmasıyla olan münafık muhterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz?" dedi.

Bahçeli, "Biz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz" diye devam etti.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun tek söylediği nevzuhur 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme' geri dönmektir. Başka bildiği bir şey yoktur. Parlamenter sistem demek siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter sistem demek istikrarsızlığın ve irade gasplarının etkinliği demektir" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'na yüklenen Bahçeli, "Zillet İttifakı zırvanın tutsağıdır. Zillet İttifakı, zalimlerin oyun uşağıdır. Zillet İttifakı, terör örgütlerinin, küresel çıkar gruplarının, tefecilerin, Türkiye alerjisi hastalık noktasına ulaşmış mihrakların truva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur, bunlara teslim edilecek bir ülke yoktur" diye konuştu.