Bahçeli'den MHP'li belediyelere 'su indirimi' talimatı

Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli de partisine bağlı belediyelere, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapılması için talimat verdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediye başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde en az KDV oranında indirim yaparak enflasyona katkıda bulunmalıdır" sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi.

Bahçeli’nin MHP’li belediye başkanlıklarına yönelik “su fiyatlarında indirim yapılması” talimatını MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz partinin 229 belediye başkanına gönderdi.

Durmaz belediye başkanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Belediye Başkanı, vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

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Erdoğan'dan AKP'li belediyelere: Su tarifelerinde KDV indirimi kadar indirim yapın