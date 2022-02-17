Bahçeli'den MHP'li belediyelere 'su indirimi' talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediye başkanlarıma sesleniyorum. Su tarifelerinde en az KDV oranında indirim yaparak enflasyona katkıda bulunmalıdır" sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi.
Bahçeli’nin MHP’li belediye başkanlıklarına yönelik “su fiyatlarında indirim yapılması” talimatını MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz partinin 229 belediye başkanına gönderdi.
Durmaz belediye başkanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: