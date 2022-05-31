Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cezaevi mesajı: Kanun yoluyla boş bir ranzaya kapağını atarsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"CHP Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre uzatılmış zeytin dalıdır. Partisinin Van'da düzenlenen çalıştayında demişti ki 'Demirtaş'ın Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.' Duvara konuşsak dile gelirdi, sanırsınız yüzü kösele derisi bana mısın demiyor" diyen Bahçeli, "Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Darbe mi yapacaksın, PKK ile birlikte devleti mi ele geçireceksin? Hani sürekli hak, hukuk, adalet diyordun. Hani Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sende kapağını atarsın, çulunu serer duvara da halını asarsın. Artık HDP'nin PKK'nın FETÖ'nün boşalttığı her alanda kervan başı CHP Yönetimi'dir. Bu tablo zillet değil midir? Hiçbir milli konuda Türkiye'nin yanında değiller. CHP yönetiminin iki dünyada da yatacak yeri sığınacak limanı yoktur. Bugünkü CHP ile Atatürk'ün partisi arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştır. CHP'nin ön kapısından giren HDP'nin arka kapısından çıkacak hale gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama yoksa kayış koparacaksın, senden Cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna müsaade etmez."