Bahçeli'den gazeteciye yıllar önceki tweeti yüzünden dava

Sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinin fotoğrafını ti’ye alan gazeteci Kutlu Esendemir’in "hakaret" suçlamasıyla cezalandırılması talep etti.

Esendemir, 21 Temmuz 2019’da yaptığı sosyal medya paylaşımında Bahçeli'nin otomobildeki bir fotoğrafıyla birlikte, "Milliyetçi partinin lideri misin emekli olmuş porno figüranı mısın? Gidip gelme arada, karar ver bayım" ifadesini kullanmıştı.

Gerçek Gündem'den Sercan Güler'in haberine göre, soruşturma dilekçesinde, “Şüphelinin müşteki hakkındaki yukarıdaki açıklanan şekildeki söylemleri ile onur, şeref ve saygınlığı rencide ederek atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının yapılarak 5237 Sayılı TCK’nın 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” ifadelerine yer verildi.

'Hakaret' davasında beraat kararı veren hakimlere soruşturma

Daha önce Bahçeli’nin açtığı hakaret davalarında beraat kararları çıkmıştı. Bunlardan birinde, Bahçeli hakkında “dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan davada beraat kararı veren yerel mahkeme hâkimi ile kararı onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından soruşturma açılmıştı.