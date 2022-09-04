Bahçeli'den Erdoğan'a destek: 'Ege Denizi'ni aşmak çok kolay'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan için "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini değerlendiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.

Erdoğan dün Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde Ege'deki gerilim hakkında "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.