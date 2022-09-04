Bahçeli seçim mitinglerini başlattı: 'Kampanyamızı başlatıyoruz, adayımız Erdoğan'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Sivas'ta gerçekleşen '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.

Bahçeli, Sivas'taki miting ile seçimler için partisinin kampanyasını başlatmış oldu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

'Kampanyamızı başlatıyoruz'

"- 2023 yılında yapılacak seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanyayı buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl burada atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor ve bu defa Cumhuriyetin 100. yıldönümüne yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.

'Düşmanlarla düşüp kalkanlar bizimle olamaz'

- 2023'e hazır mısınız? Zillete tokata var mısınız? Bu 'EVET'ler her şeye bedeldir. İradeniz önümüzü aydınlatıyor Sivas. 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir. Birbirlerine kazık atıp dursunlar. Aday belirleyemeyenler düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızın, ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz ortadadır. Gizleyeceki, saklayacak hiçbir şeyimiz yok.

- Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar yanımıza bile yanaşamaz.

'Adayımız Erdoğan'

- Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Allah'ın izniyle Türkiye hedefe varacaktır.

- Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla seçilmesi ve TBMM'de milletvekili sayısı olarak da çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

'Altılı ganyan Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalı'

- Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım. Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.

- Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.

- Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.

'1923’ün rövanşını almak istiyorlar'

103 yıl önce Türk milletine kefen biçenlerin kalıntıları farklı kılıf ve maskelerle tekrar karşımızdadır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmiştir. Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden devşirmeler yeniden seferber olmuşlardır. Zaman değişse de oyun aynıdır, senaryo aynıdır. Ancak alçaklığın şeklinde ve şemasında değişiklik olmamıştır.

Zalimler ve iş birlikçileri 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanına engel olamadılar. Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar. Samsun’dan Amasya’ya, Erzurum’dan Sivas’a, Ankara’dan Sakarya’ya, Afyonkarahisar’dan İzmir’e kadar bin bir felaketi göğüsleyen, çilelerin göğsünden nur topu gibi doğan vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştu, zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi. Geçmişten ders almamış olacaklar ki yeniden şanslarını deniyorlar. Üstelik taşeron olarak bilindik isimleri kullanıyorlar. Asıl manasından kopartılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarını, toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar.

Yetmiyor milli birliğimizi ve kardeşliğimizi kundaklıyorlar. 1923’ün rövanşını 2023’te almak için tuzak kuruyorlar. 103 yıl önce Sivas Kongresini dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor."