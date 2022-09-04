AKP ve MHP'nin Sedat Peker planı: Alaattin Çakıcı

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi'nde görüşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın, ülkücü mafya Sedat Peker hakkında görüştüğü öne sürüldü.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'daki yazısında, "AKP ve Erdoğan Peker’e ulaşabilecek her yolu denemişti ama olmamıştı. Belki de 'Çakıcı bu anlamda devreye sokulabilir mi?' sorusunun yanıtının arandığı bir görüşme de olabilir bu" ifadelerine yerdi.

Bozkurt'un "Ülkücüler, MHP ve Erdoğan" başlıklı yazısındaki konuyla ilgili kısım şöyle:

"Son olarak Çakıcı ile makamında görüştü Bahçeli. Yanlarında MHP’den ayrılmış olan eski Milletvekili Vahit Kayırıcı da vardı. Bu ilginç geldi çünkü 'derin' MHP için önemli isimdir Kayırıcı ve Bahçeli onu da listesinden sileli çok zaman olmuştu. Kamuoyuna 'af görüştüler' bilgisi sızmış olsa da görüştükleri af değildi Çakıcı ile Bahçeli’nin. Sedat Peker’di. Seçimlerden 2 ay önce paylaşacağını açıkladığı bilgi ve belgeler cumhur ittifakının kaderini çok olumsuz etkileyebilirdi. AKP ve Erdoğan Peker’e ulaşabilecek her yolu denemişti ama olmamıştı. Belki de 'Çakıcı bu anlamda devreye sokulabilir mi?' sorusunun yanıtının arandığı bir görüşme de olabilir bu. Çünkü çok fazla tanık olmadığımız bir biçimde Bahçeli Çakıcı’nın koluna girerek onu yolcu ediyor ve bunun fotoğraf olarak yayınlanmasını istiyor. Bunlar önemli detaylar.

Emniyet’in kayıtlarına göre Çakıcı bir suç örgütü lideri ve en çok üyeye sahip. Emniyetin resmi raporunda bu sayı 428 kişi. Sedat Peker de Emniyet’e göre suç örgütü lideri ve onun üye sayısı 253. Çakıcı ile Peker ilişkisinin geçmişinde çok sorun var. Ama artık aralarında "centilmenlik” anlaşması var ve bu kolay kolay bozulamaz gözüküyor."