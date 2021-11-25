Bahçeli'den döviz kuru açıklaması: Döviz kuruyla kurulmadık...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin bugün gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir. ‘Erken seçim’ diyenlere ihtiyacımız yoktur. Cumhur İttifakı birdir, beraberdir. Demokrasiye ve milli vatana sahip çıkacaktır.

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir.

Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.

Türkiye’yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan’dan, Doğu Akdeniz’den vazgeçmemizi istemektedirler.

Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.

Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz. Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.

Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır.