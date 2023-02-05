Bahçeli'den 'Ben Kemal, geliyorum' çıkışı: 'Gelse ne yazar, gelmese ne yazar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Tekirdağ'daki mitinginde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Geleceği varsa göreceği de vardır" dedi. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Makus partiler Türkiye’nin kanayan yarasıdır'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye düşmanlarıyla el birliği, güç birliği, hedef birliği yapmanın büyük bir vebal olduğunu anlamaları için daha nasıl bir hasar ve hüsranın olmasını bekliyorlar? Bu kadar vahim bir ayıbı nasıl hazmedecekler, bunu akıllarından nasıl geçirecekler? Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Sandık New York’ta kurulmayacak, oylar Londra’da verilmeyecek, sayım Brüksel’de yapılmayacaktır. İrade sahibi Türk milleti, istiklalinin de sahibidir.

Nitekim zalimlerin hükmü bu aziz millete sökmeyecektir. Bir masanın etrafında palas pandıras toplanmış makus partiler Türkiye’nin kanayan yarasıdır.

'Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki...'

Kemal Kılıçdaroğlu, iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki, film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Vermeyince Mabut neylesin Mahmut, durumu aynen budur. Ne diyor; “Ben Kemal, geliyorum.” Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi, rahmetle andığımız merhum Cüneyt Arkın’ın başrolünü oynadığı ve 1976 yılında vizyona giren “Hınç” isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar.

Ben Kemal’im diyorsa, biz de Türk milletiyiz diyorum.

Kılıçdaroğlu’nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır.

'Nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız'

Geçen hafta parti binasına “Yeter, söz milletindir” afişini asıp, sonra yoğunlaşan eleştiriler üzerine söz konusu afişi indiren, ardından da “ben Kemal, geliyorum” afişini asan Kılıçdaroğlu sonunda Cumhurbaşkanı adaylığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Siyaset yapmak yerine film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması tam da kendisiyle örtüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız. Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır.

Kimin geldiğini, nasıl geldiğini, hangi güçle geldiğini 14 Mayıs 2023 tarihinde göreceğiz. Zillet ittifakı ne yaparsa yapsın, milli yükselişimizi durdurmaya güç yetiremeyecektir.

'İP, CHP’ye kazan kaldırmıştır'

Kılıçdaroğlu “13 Şubat’ta Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız” derken, İP’in sözcüleri aynı görüş ve kanaatte değildir. İP’in bir yöneticisi partisi adına demiş ki: “Biz onay makamı değiliz. 13 Şubat’a kadar aday nasıl, hangi yöntemle belirlenecek, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yoktur.” İP, CHP’ye kazan kaldırmıştır. Bunların birbirlerinden daha haberleri yoktur.

'Altılı masa ortadan çatlamıştır'

Açıkça görülüyor ki, altılı masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma masaya hakim olmuştur. Altılı masa henüz kendi arasında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan mahrumdur.

'Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır'