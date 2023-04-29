Bahçeli'den AYM Başkanı'na: Kafası zehirlenmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'daki seçim mitinginde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef aldı. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıldönümünde bizatihi Mahkeme Başkanı'nın yaptığı konuşma nesnel ve bilimsel gerçeklerle birlikte millet varlığına ağır bir saldırıdır" dedi.

"Bu şahsın ağzından bir ok gibi fırlayan çok tehlikeli sözlerin tamir ve tevili imkanı olsa da bize göre çok zordur" diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"'Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız' diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmektedir? 'Öteki olarak görmek istediklerimizin ontolojik varlığını kabul etmedikçe bu sağlıklı ilişkiyi kurma imkanı' yoktur diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? 'Kendimizi hak gördüğümüzü ötekine de hak görerek adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil, başkaları için de isteyerek farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız' diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir?

'Demokratik cumhuriyetin geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvletler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır' açıklamasıyla PKK'dan, HDP ve CHP'ye kadar zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz."

'Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'

"Demokratik cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu odakları tanıyoruz" diyen Bahçeli, "Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hatırlatırım ki Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüvviyet kazanmıştır" ifadelerini kullandı.