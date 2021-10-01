MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.
Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bahçeli'den 'Asiltürk' açıklaması
Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Asiltürk'ün ölümünün ardından açıklama yaptı.
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.
Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: