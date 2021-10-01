Bahçeli'den 'Asiltürk' açıklaması

Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Asiltürk'ün ölümünün ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.

Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim. Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun."

Haber

Erdoğan'dan Asiltürk mesajı: Çok kıymetli ağabeyimiz