Bahçeli: Yeter ki Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanımız olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
- 2023 yılında, 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız. 2023 yılında, 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız. Batan kayık gibi yan giden zillete Türkiye’yi rehin bırakmayacağız.
- Zaman ayırıyoruz, sürekli faal halde bulunuyoruz. Bin defa helal olsun yeter ki Cumhur kazansın, yeter ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanımız olsun. Tarafımız belli, bizim adayımız belli kararımız nettir.
- Geliyor gelmekte olan diyorlar; asıl gelenin Cumhur İttifakı asıl gelmekte olanın MHP olduğunu ne görüyorlar ne de göstermeye ciğerleri yetiyor"