'Bahçeli ya trollendi ya da bütün Türkiye’yi trolledi'

AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ adı altında Meclis'e gönderdiği sansür yasasının görüşmeleri sürüyor.

Teklifin komisyon toplantısı sürerken bir konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli ve Erdoğan'ın yalanlarına işaret etti.

Diken'de yer alan habere göre, Özel şöyle konuştu:

“Eğri oturup doğru konuşalım, bu ülkenin en güçlü trol ordularının kimin tarafından yönetildiğini bilmiyor muyuz? Türkiye’nin en eski, en köklü siyasi partisi miting yapacak, mitingde Gezi ailelerinin çocukları çıkacak ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ sloganı atacak, sonra bir gazeteci bir montajla onu ‘Her yer Kandil, her yer direniş’e çevirecek, bu yalan bilgiyi AKP kurumsal olarak sahiplenmeyecek ama dört gün sonra Sayın Devlet Bahçeli prompterdan bunu okuyacak. Şimdi, bu yalan bilgiyi alenen yayma suçu değil mi?