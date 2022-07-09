Bahçeli: TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha TTB'yi hedef aldı.

"En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir" diyen Bahçeli, "3-5 ne idüğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarşist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır" ifadesini kullandı.