Bahçeli talep etmişti: Öcalan’ın koordinatör olacağı kurul gündemde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreç kapsamında Mayıs ayında yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan’ın “Barış Süreci ve Siyasallaştırma Koordinatörlüğü” tanımı altında görev yapmasını önermişti.

“Çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından söz konusu komisyonun da kurulması gündemde.

12 maddelik kanunun uygulanması için oluşturulacak kurullardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki “Takip ve Değerlendirme Kurulu”, diğeri ise Numan Kurtulmuş’un başkanlığında “Meclis İzleme ve Takip Kurulu” olacak.

Mezopotamya Ajansı’na göre “Kürt Özgürlük Hareketi’nin de içerisinde olduğu bir kurulun da kurulması gündemde”.

Habere göre Öcalan “Barış ve Siyasallaşma Komisyonu/Kurulu’nda” yer alacak. Öcalan’ın koordinatör sıfatıyla bu kurulda yer alması bekleniyor.

Öcalan’ın bu kurul yoluyla süreçte yer alması ve sürece müdahale edebilmesi için çalışma koşullarının iyileştirilmesinin gündemde olduğu, bu kurulun "devlet kuruluyla" koordineli şekilde çalışacağı öğrenildi.

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