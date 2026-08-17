Bahçeli'den Öcalan çağrısı: 'Sürece katkı vermesini sağlayacak şartlar oluşturulmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, TBMM'de kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un sürecin sonu değil, yeni hukuki ve idari düzenlemelerin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bahçeli, düzenlemenin bir af yasası olmadığını savunarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkûmiyetlerin hukuki sonuçlarını koruyacağını ifade etti.

'PKK'nın feshi ve silahların teslimi ön şart'

Bahçeli, yasa kapsamında atılacak adımlar açısından PKK/KCK ile bağlantılı yapıların fiili varlıklarına son vermesi ve ellerindeki silah ve mühimmatı teslim etmesinin “ön şart” olduğunu söyledi.

Sürecin bundan sonraki aşamasında yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunda yer alan diğer adımların da hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

AİHM kararları için 'gözden geçirilmeli' mesajı

Bahçeli, kanunun kabul edilmesiyle gelinen aşamanın “bir nihayet” olmadığını belirterek, bundan sonraki dönemde “AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi” ve adaletin tesisine yönelik çalışmaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Açıklama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan tutuklu siyasetçilere ilişkin süreç bakımından da dikkat çekti.

Öcalan için 'şartlar oluşturulmalı' dedi

Bahçeli'nin açıklamasındaki en dikkat çeken başlıklardan biri ise Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolüne ilişkin sözleri oldu.

Öcalan'ın PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında rol oynadığını belirten Bahçeli şöyle dedi:

Abdullah Öcalan'ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.

Bahçeli daha önce de Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda, Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisini sürdürebileceği ve sürecin yönetimine katkı sunabileceği bir mekanizma oluşturulmasını, ayrıca “sosyal statü” tartışmasının değerlendirilmesini gündeme getirmişti.

MHP lideri 5 Ağustos'taki açıklamasında da Öcalan için “umut hakkı”, Selahattin Demirtaş için ise tahliye çağrısını yinelemişti.

'Gizli kapaklı pazarlık yok'

Bahçeli açıklamasında sürece yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Herhangi bir “gizli kapaklı pazarlık” yapılmadığını savunan Bahçeli, sürecin temel hedefinin “terörün ve bölücülüğün ülkenin gündeminden tamamen çıkarılması” olduğunu ifade etti.

Bahçeli, yürütülen süreci bir “devlet politikası” olarak nitelendirdi.

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