'Bahçeli, Soylu ve Erdoğan boşuna uğraşıyor, cumhurbaşkanı adayı belli'

Fox TV'deki Orta Sayfa programında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

'Boşuna uğraşıyorlar'

Gazeteci Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu kendi aday olmak istiyor, çok kararlı ve inandırmışlar kendisini. Dolayısıyla boşuna uğraşıyor Bahçeli, Soylu, Erdoğan" derken, "Bıraksalar muhalefet kendini imha etmeye muktedir. Ben mevcut adaylar arasında en zayıf olanının Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Murat Yetkin ise bu değerlendirmeye ilişkin "Ben Kılıçdaroğlu'nun perdeleme yaptığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

'Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan ve Davutoğlu'

Nevşin Mengü ise söz konusu tartışmaya, "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler aslında şemayı çizmiş. Yanında ekonomi konusunda Ali Babacan olacak. Babacan, Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı, belki Dışişleri'nde Davutoğlu. Ben anladığım kadarıyla böyle bir şema konuşuluyor" sözleriyle dahil oldu.