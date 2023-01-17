Bahçeli 'seçim tarihi'ni işaret etti: Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.
Bahçeli, "Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
- Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve vekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da toplanıp iç ve dış gündem başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. MHP önümüzdeki bahar mevsiminde seçimlere tam olarak hazırdır ve başarıya inanmıştır.
- Genel seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması beklentimizdir
- Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Bu erken seçim değil, tarihin güncellenmesidir. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan kaçmanın kimseye bir yararı bulunmayacaktır. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim.