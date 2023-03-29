Bahçeli pusula kararını gerekçe göstermişti: Erdoğan, Destici ile buluşacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçime kendi logosu ve adayları ile girme kararı sonrası, Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.

Ziyaret, saat 14.00'te BBP Genel Merkezinde gerçekleşecek.

BBP ve YRP'nin kararlarına işaret etmişti

Cumhur İttifakı'nın seçimlere AKP logosu altında ortak liste ile gireceği iddialarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi logoları ve adaylarıyla seçime gireceklerini söylemişti. Bahçeli’nin bu adımı, ittifakın diğer üyeleri Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin kararlarını hatırlatarak savunması dikkat çekmişti.