Bahçeli 'Polise saldıran milletin mensubu olamaz' dedi, polise yumruk atan MHP'li vekil alkışladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dün Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşte polise yumruk attığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, Salihe Aydeniz için “Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz” dedi.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Bahçeli'nin bu sözlerini alkışlayanlar arasında 2013 yılında bir polisi yumruklayan MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz da vardı.

Ne olmuştu?

Şimdilerde MHP Mersin Milletvekili olan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Nevzat Kösoğlu'nun 11 Ekim 2013 tarihinde Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde, Başbakanlık Koruma Polisi Vehbi Kızıl'ı yumruklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma polisini yumruklayan Olcay Kılavuz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlisini darp, görevinden dolayı tehdit ve hakaret suçlamasıyla kamu davası açılmış ve cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi ise Olcay Kılavuz'un isnat edilen kamu görevlisini tehdit, yaralama ve hakaret eylemlerinden dolayı yeterli delil bulunmadığını kaydederek beraatına karar vermişti. Ancak, olay anına dair görüntüler haber bültenlerinde yayımlanmıştı.

Erdoğan’ın koruma polisini yumruklayan ve beraat eden Olcay Kılavuz, aradan geçen 9 yılda MHP Mersin Milletvekili oldu ve Meclis’te görev almaya başladı.