Bir Bahçeli ve seçim iddiası daha: ‘Kimseyi şaşırtmasın...’

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Cumhur İttifakı seçimler zamanında, Haziran 2023’te yapılacak dese de aslında Türkiye'de ekonomik krizin iyice derinleşip ‘sarayın cilalama tedbirlerinin’ de artık işlemez olmaya başladığı 2022 başından itibaren seçim sathi mahalline girildiğini söyledi.

Takan, 'kimseyi şaşırtmasın' diyerek hiç beklenmedik zamanda Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapacağını da öne sürdü.

"AKP iktidarının karar, tavır ve davranışları siyasi muhataplarını daha da fazlasıyla halkı da yordu, bıktırdı" ifadelerini kullanan Ahmet Takan, "Seçimlerde ekonomi seçmenin bir numaralı kriteri olacak" diyerek şöyle devam etti:

"Eğitim ve iş/işsizlik durumu diğer bir kriter. Sığınmacıları yok sayan bir seçim kampanyası Türkiye’de olup bitenleri anlamamak olur. Hangi parti bunu ana konu olarak ele almıyorsa seçimlerde de kendisi yok sayılacaktır."

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da bugünkü köşe yazısında MHP’nin erken seçim istiyor gibi göründüğünü söyledi.