Bahçeli: Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, inşallah Türkiye değişmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

"Türk milleti bugün tarih yazmıştır" diyen Bahçeli "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçillmiştir. Tezahür eden milli iradeye herkes asgari ölçülerde saygı duymalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasında "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" demesi dikkat çekti.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

" - Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur oylaması yapılmış, kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

- Tezahür eden milli iradeye herkes, her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır.

- Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.

- Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

- Hamdolsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır.

- Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir.

- Bundan sonra gelecek Türk asrıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine doğru adımla, doğru adamla Cumhur'un varlığıyla kudretli bir biçimde atılmıştır. 13. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyorum.

- Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir. Hain ve kötü niyetlerdir.

* Cumhurbaşkanımızla herhangi bir görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Zannediyorum Ankara'ya dönüşlerinde tertiplenen toplantıya davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım inşallah.

- 28 Mayıs fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi neyse siyasete de o önemi kazandıracaktır.

- Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez."