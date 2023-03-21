Bahçeli Newroz mesajında CHP-HDP görüşmesini hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Newroz nedeniyle yayımladığı mesajında, CHP-HDP görüşmesini hedef aldı.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün HDP Eş Genel başkanlarını ziyaretine "Kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" yorumunu yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır."

Bahçeli, AKP-HDP görüşmesine ne demişti?

AKP heyeti, anayasa görüşmeleri kapsamında geçen kasımda HDP'yi ziyaret etmişti. Tartışma yaratan görüşmenin ardından Bahçeli, şu açıklamayı yapmıştı:

"CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır."