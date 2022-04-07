Bahçeli: MHP barajlarla sınırlanamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, "MHP yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla, partimizin eridiğini, gerilediğini yazan, çizen kokuşmuş araştırma şirketleri size soruyorum; anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyor yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milliyetçi, ülkücü hareket tohum olup saçılmış, filiz olup serpilmiş, çınar olup genişlemiş, gazi olup yüreklenmiş, şehit olup yücelmiştir. Bizim geçmişten borç değil, alacağımız vardır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Karanlık ve karışık ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu mücadelede yol başımız merhum Türkeş Bey'dir. MHP, 53 yıldır tuzakları bozuyor, Türk-İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.

MHP yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla, partimizin eridiğini, gerilediğini yazan, çizen kokuşmuş araştırma şirketleri size soruyorum; anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyor yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? MHP düşmanlığı şeytani emellerin sipariş verdiği düşmanlıktır. Bizim bu kirli tahkimat karşısında yegane direncimiz imanımız, irademiz ve millet sevdamızdır. Şimdiden haberiniz olsun 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır. Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, ufuk çizgimize karanlık perde çekemez.

Buça açıklaması: İğrenç bir senaryo

Tarih boyunca değişmeyen kural şudur; bir devletin rakiplerine karşı aşırı derecede silahlanması savaş riskini de beraberinde getirmiştir. Hiçbir mağlubiyetin, hiçbir yanlış kararın bahanesi olamaz. Öyle bir dönemdeyiz ki kara propagandalar çatışmanın önündedir. Rusya-Ukrayna savaşında bunu çok açık görmek mümkündür. Yalan haberler, siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonlar, diğer araçların tümü devreye alınmaktadır. Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesiyle ilgili haberlerin gündeme yansıması her açıdan incelenmeye muhtaç bir meseledir. Mesele ciddi tepkilere neden olmuştur, ayrıca elleri arkadan bağlanarak katledilen sivillerin paylaşılan görüntüleri ilk bakışta insanlık vicdanında infiale yol açmıştır. Karşılaşılan trajik sahnelerin düzmece bir olay mı veya gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Biz kimsenin sefil propagandasına refakat edemeyiz. Şuurlu ve uyanık hareket etmek, önümüzdeki sis bulutunun içinde güvenli yol bulmamızı temin edecektir.

Katliam varsa, herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse, sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır. Sivillerin katlini hiçbir bahane haklı gösteremez.

Geçen hafta Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna temsilcilerinin bir araya gelmeleri pek çok ülkeyi telaşlandırmıştır. Katliam iddialarının bu görüşmeden sonra gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kara bir tezgahtır. Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanındadır. CHP’nin ne dediği, İP’in ne üfürdüğü, diğer zillet partilerinin hangi yalanlara başvurduğu önemsizdir.

Bu savaşın kaybedeni öncelikle Ukrayna, sonra da Rusya ve bu ülkelerin halklarıdır. Müttefik sandığımız ülkelerin aynı anda nalına ve mıhına vurmaları utanç vericidir. AB’nin savunma ve güvenlik alanında gelişmesi, karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak stratejik pusula isimli belge, dış ilişkiler konseyinde onaylanmıştır.

'Türkiye’nin direnci olmadan Avrupa güvende olamaz'

Türkiye’nin direnci ve diri tutumu olmadan Avrupa güvende olamaz, güvenceye ulaşamaz. Yeni bir dünya düzeni kurulacaksın Türkiye ve Türk mileti hor görülemez, rencide edilemez. AB’nin vizyon eksikliği, stratejik iflası, diplomasi başarısızlığı kendi kendini yiyen bir organizmaya dönüştüğüne çok açık bir işarettir. Türkiye ne Doğu’dan ne de Batı’dan kopacak bir ülkedir. Dünya dünya olur ama dünya Türksüz olamaz. Bir başka ele alınması gereken siyasi gelişme Macaristan’da yaşanmıştır. Başbakan Orban liderliğinde kurulmuş ittifak, muhalif 6 partinin ittifakını ters köşeye yatırmış, AB’nin engellerini aşma becerisini göstermiş ve 4. defa seçimlerde zafer kazanmıştır.

'Hayat pahalılığı geçicidir'

Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikâyet ve sızlanmalar da görülebilir ama bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu günlere ulaşmak için sabırla, metanetle tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur. Enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir."