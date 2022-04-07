Kurtulmuş ve Yıldırım arasında 'soğuk savaş' iddiası

AKP’nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı kurultayda kendisini seçime taşıyacak kadroları da belirlemişti. Bu süreçte önce Numan Kurtulmuş ve ardından Binali Yıldırım genel başkanvekili olarak görev almıştı.

AKP içinde Yıldırım için “Partinin en güçlü isimlerinden, Erdoğan’ın zor zaman dostu” değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP içindeki ikinci büyük güç Kurtulmuş. Yıldırım’ın göreve getirilmesi sonrası iki isim arasında “genel merkezde oda krizi” yaşanmıştı. Kurtulmuş’un odası Yıldırım için bölünmüştü. Kurtulmuş da bu duruma tepki göstermişti.

Kurtulmuş ile Yıldırım arasındaki “çekişmenin” Ankara ve Konya gibi illerde AKP gençlik kolları başkanlarının değiştirilmesi sürecinde de sürdüğü belirtiliyor. Kurtulmuş’a karşı yeni bir “ekibin oluşmaya başladığı ve bu ekibin de İzmir grubu olarak adlandırıldığı” ifade ediliyor. Grubun, Yıldırım’ın 26. dönemde İzmir milletvekili olması nedeniyle “İzmir grubu” olarak anıldığı ileri sürülürken, bu grubun Kurtulmuş ve ekibi karşısında “güç kazandığı” ve “İzmir grubunun AKP’yi seçime taşıyacak kadro olacağı” belirtiliyor.